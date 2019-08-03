2019-08-03T11:17:19+03:00
Общество

В Уфе построят хоспис для взрослых и детей

Его должны ввести в эксплуатацию через полтора года
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Это будет второй в России хоспис, построенный с нуляЭто будет второй в России хоспис, построенный с нуля
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В Уфе в ближайшие полтора года появится хоспис на 50 мест. 20 из них будут отданы детям, а 30 - взрослым. Об этом после встречи с Радием Хабировым рассказала учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

– В Башкортостане будет второй в России хоспис, построенный с нуля, что позволит избежать множества ошибок уже на этапе проектирования, - отметила она.

По словам Нюты Федермессер, хоспис нужен в первую очередь близким неизлечимо больных людей.

– Без помощи хосписа они чувствуют себя виноватыми и очень несчастливыми, – пояснила она.

Создание нового учреждения врио главы Башкирии взял под личный контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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