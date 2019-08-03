В Уфе построят хоспис для взрослых и детей
В Уфе в ближайшие полтора года появится хоспис на 50 мест. 20 из них будут отданы детям, а 30 - взрослым. Об этом после встречи с Радием Хабировым рассказала учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.
– В Башкортостане будет второй в России хоспис, построенный с нуля, что позволит избежать множества ошибок уже на этапе проектирования, - отметила она.
По словам Нюты Федермессер, хоспис нужен в первую очередь близким неизлечимо больных людей.
– Без помощи хосписа они чувствуют себя виноватыми и очень несчастливыми, – пояснила она.
Создание нового учреждения врио главы Башкирии взял под личный контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU