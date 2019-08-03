2019-08-03T13:34:31+03:00
Общество

Житель Башкирии оплатил штраф за пьяную езду, чтобы не попасть за решетку

Мужчина сразу нашел 200 тысяч рублей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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В Башкирии приставы взыскали с нарушителя ПДД 200 тысяч рублей. 35-летний мужчина дважды попадался на вождении в нетрезвом виде. Во второй раз на него завели уголовное дело и приговорили к штрафу.

Платить по счетам мужчина не спешил, тогда приставы ограничили ему выезд за рубеж и заблокировали его счета. Тем временем должник уехал по работе на Север и возвращаться не торопился. Туда направили постановление для удержания части зарплаты в счет долга. Более того, мужчине дали понять, что вместо штрафа он может сесть за решетку. Такие перспективы заставили должника оплатить 200 тысяч штрафа.

- Мужчина зарекся, что пьяным за руль больше не сядет, - заверили в пресс-службе УФССП по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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