Не вернулся с работы: в Башкирии ищут 43-летнего Сергея Иванова
Мужчину не видели со среды, 31 июля
Фото: соцсети
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Полиция разыскивает 43-летнего Сергея Иванова, пропавшего в Башкирии. В среду, 31 июля, мужчина ушел на работу, но в конце дня домой не вернулся. С тех пор родственники ничего не знают о его местонахождении. Известно, что мужчина родом из села Шаровка, что в Белебеевском районе Башкирии.
К поискам Сергея подключилась полиция. Сотрудники отдела МВД России по Белебеевскому району просят всех, кто располагает какой-либо информацией о передвижениях разыскиваемого, сообщить по телефонам 02 или 8-999-741-95-96.
ИСТОЧНИК KP.RU