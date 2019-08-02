Не вернулся с работы: в Башкирии ищут 43-летнего Сергея Иванова

СЕГОДНЯ 19:06 2019-08-02T19:06:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция разыскивает 43-летнего Сергея Иванова, пропавшего в Башкирии. В среду, 31 июля, мужчина ушел на работу, но в конце дня домой не вернулся. С тех пор родственники ничего не знают о его местонахождении. Известно, что мужчина родом из села Шаровка, что в Белебеевском районе Башкирии.

К поискам Сергея подключилась полиция. Сотрудники отдела МВД России по Белебеевскому району просят всех, кто располагает какой-либо информацией о передвижениях разыскиваемого, сообщить по телефонам 02 или 8-999-741-95-96.

ИСТОЧНИК KP.RU