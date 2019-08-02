В Уфе на Курбан-байрам появятся шесть дополнительных автобусных маршрутов

СЕГОДНЯ 16:53 2019-08-02T16:53:50+03:00

Автобусы будут курсировать с 11 по 13 августа

Транспорт будет доставлять пассажиров от мечетей до места проведения религиозных обрядов

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В администрации Уфы сообщили, что по случаю празднования Курбан-байрам с 11 по 13 августа по городу будут курсировать дополнительные автобусные маршруты. Они будут доставлять жителей и гостей столицы от мечетей до торгового центра «Караван» и Северного автовокзала, где, по информации мэрии, планируется проведение религиозных обрядов.

Всего будет запущено шесть дополнительных маршрутов:

1. От мечети в Шакше (улица Гвардейская, 54а) до Северного автовокзала. Время движения: 9:00-18:45. Перерыв: 13:22-14:22.

2. От мечети «Мадина» (улица Гатчинская, 1) до Северного автовокзала. Время движения: 9:00-18:35. Перерыв: 13:45-15:10.

3. От мечети «Мадина» (Фронтовых Бригад, 10 к25) до торгового центра «Караван». Время движения: 8:30-19:24. Перерыв: 12:02-13:44. Дополнительные остановки: возле Дворца детского и юношеского творчества «Орион», мечети «За-фа-за-ихсан», Монумента Дружбы, мечети «Ихлас».

4. От мечети «Рамадан» (улица Бабушкина, 3, к1) до торгового центра «Караван». Время движения: 8:30-19:19. Перерыв: 11:47-13:03 и 16:59-18:00.

5. От мечети «Гуфран» (улица Алтайская, 19) до торгового центра «Караван». Время движения: 9:00-18:45. Перерыв: 13:25-14:26.

6. От мечети «Мадина» (Фронтовых Бригад, 10 к25) до торгового центра «Караван». Время движения: 8:30-19:38. Перерыв: 11:26-12:46 и 15:12-16:42.

ИСТОЧНИК KP.RU