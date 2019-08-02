2019-08-02T16:53:50+03:00
Общество

В Уфе на Курбан-байрам появятся шесть дополнительных автобусных маршрутов

Транспорт будет доставлять пассажиров от мечетей до места проведения религиозных обрядов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Автобусы будут курсировать с 11 по 13 августаАвтобусы будут курсировать с 11 по 13 августа
Изменить размер текста:

В администрации Уфы сообщили, что по случаю празднования Курбан-байрам с 11 по 13 августа по городу будут курсировать дополнительные автобусные маршруты. Они будут доставлять жителей и гостей столицы от мечетей до торгового центра «Караван» и Северного автовокзала, где, по информации мэрии, планируется проведение религиозных обрядов.

Всего будет запущено шесть дополнительных маршрутов:

1. От мечети в Шакше (улица Гвардейская, 54а) до Северного автовокзала. Время движения: 9:00-18:45. Перерыв: 13:22-14:22.

2. От мечети «Мадина» (улица Гатчинская, 1) до Северного автовокзала. Время движения: 9:00-18:35. Перерыв: 13:45-15:10.

3. От мечети «Мадина» (Фронтовых Бригад, 10 к25) до торгового центра «Караван». Время движения: 8:30-19:24. Перерыв: 12:02-13:44. Дополнительные остановки: возле Дворца детского и юношеского творчества «Орион», мечети «За-фа-за-ихсан», Монумента Дружбы, мечети «Ихлас».

4. От мечети «Рамадан» (улица Бабушкина, 3, к1) до торгового центра «Караван». Время движения: 8:30-19:19. Перерыв: 11:47-13:03 и 16:59-18:00.

5. От мечети «Гуфран» (улица Алтайская, 19) до торгового центра «Караван». Время движения: 9:00-18:45. Перерыв: 13:25-14:26.

6. От мечети «Мадина» (Фронтовых Бригад, 10 к25) до торгового центра «Караван». Время движения: 8:30-19:38. Перерыв: 11:26-12:46 и 15:12-16:42.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«МегаФон» и «Комсомолка» протестировали скорость интернета на Торатау
Горнолыжного тренера признали виновными в смерти 14-летней спортсменки в Башкирии
В мэрии Уфы сообщили о перекрытии улицы Зорге до 30 августа
Житель Башкирии обнаружил в поле труп уфимца
Индивидуальный предприниматель из Башкирии задолжал налоговикам 700 млн рублей
В Уфе на два дня перекрыли улицу Воровского
Из магазинов «Башспирта» похитили алкоголь на 30 млн рублей: под подозрением директор
В первую в Башкирии особую экономическую зону инвестируют 24 млрд рублей
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение
Дело уфимца, по вине которого в ДТП погиб водитель, передано в суд
В Уфе спустя полтора месяца прекращены поиски Сергея Морозова
«Первый Трест» сообщил о снижении ипотечной ставки: теперь от 9,2% годовых
В Башкирии поиски без вести пропавшего Евгения Астафьева завершились трагедией