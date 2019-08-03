В Башкирии мужчина подарил сыну участок в счет алиментов

СЕГОДНЯ 20:35 2019-08-03T20:35:49+03:00

Правда, на широкий жест он решился после того, как на него завели уголовное дело

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В Башкирии злостный должник по алиментам решил подарить своему ребенку земельный участок.

Исполнительное производство по взысканию денег с жителя деревни Арняш началось еще в 2015 году. Мужчина избегал официального трудоустройства, так что довел дело до суда. Его привлекли по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Отбыв наказание, мужчина продолжил вести беззаботную жизнь.

Приставы привлекли его к административной ответственности: ему пришлось отработать 50 часов, но и это не помогло. К моменту возбуждения нового уголовного дела у горе-отца накопилось уже 340 тысяч долга. Однако на суде представитель взыскательницы попросил прекратить процесс - должник нашел способ обеспечить своего сына. Он написал дарственную на землю в его пользу.

В пресс-службе УФССП по Башкирии уточнили, что уголовное дело было прекращено в связи с примирением.

ИСТОЧНИК KP.RU