2019-08-03T19:01:59+03:00
Общество

В Уфе снесут два гаражных кооператива

Власти взялись за гаражи в Кировском районе столицы
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: мэрия УфыФото: мэрия Уфы
Изменить размер текста:

В Уфе под снос пойдут еще два гаражных кооператива. Владельцев гаражей в "Горном" и "Белоречье" в Кировском районе города просят освободить территорию от своих боксов, так как договор аренды прекратил действие. В мэрии уточняют, что компенсация за снос не предусмотрена. Более того, если собственник не примет мер, то гаражи вывезут в кооператив "Камышлинский", а все расходы по перевозке возложат на владельцев.

На освободившейся площади будут построены социально-значимые объекты. Какие именно, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ценой своей жизни спас сослуживца»: в Сургуте простились с сотрудником ППС из Башкирии
Башкирия вошла в пятерку регионов с наибольшим количеством психических расстройств
В Башкирии водитель «Лады Гранта» пострадал в ДТП
В Башкирии завершились поиски 34-летней Яннулы Вергос
«Ждём очередное ЧП?»: в Башкирии разваливается мост, где ездят школьные автобусы
Десятки домов в Уфе останутся без воды на следующей неделе
«Он сам не найдет дорогу домой!»: в Башкирии ищут бесследно пропавшего Андрея Гнусарева
Житель Башкирии оплатил штраф за пьяную езду, чтобы не попасть за решетку
«Каждый сколько сможет»: Радий Хабиров предложил жителям Башкирии скинуться на строительство хосписа
В Уфе пассажирский автобус столкнулся с поливочной машиной
В семье юного футболиста «Уфы» произошла трагедия
В Уфе построят хоспис для взрослых и детей
В ГИБДД Башкирии назвали адреса мест, где установлены камеры
Автопробег в честь 100-летия Башкирии: день второй: пейзажи и скорости
В Башкирии столкнулись «Шкода Йети» и «Нива», есть пострадавший