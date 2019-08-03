В Уфе снесут два гаражных кооператива

СЕГОДНЯ 19:01 2019-08-03T19:01:59+03:00

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В Уфе под снос пойдут еще два гаражных кооператива. Владельцев гаражей в "Горном" и "Белоречье" в Кировском районе города просят освободить территорию от своих боксов, так как договор аренды прекратил действие. В мэрии уточняют, что компенсация за снос не предусмотрена. Более того, если собственник не примет мер, то гаражи вывезут в кооператив "Камышлинский", а все расходы по перевозке возложат на владельцев.

На освободившейся площади будут построены социально-значимые объекты. Какие именно, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU