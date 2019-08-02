Горнолыжного тренера признали виновными в смерти 14-летней спортсменки в Башкирии

СЕГОДНЯ 16:03 2019-08-02T16:03:26+03:00

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В Башкирии горнолыжный тренер признан виновным в причинении смерти по неосторожности 14-летней девочке из Магнитогорска.

В январе 2018 года юная горнолыжница в составе группы из 11 спортсменов Челябинской области приехала в горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» Абзелиловского района. Здесь они планировали тренироваться под руководством тренера спортивного клуба. Во время спуска при объезде установленных наставником флажков 14-летняя девочка упала за пределами трассы и сильно ударилась головой об камень. От полученной травмы она скончалась на месте.

Как выяснилось, трасса не была сертифицирована для данного вида тренировок: на ней имелись неогороженные участки и находились посторонние люди. Несмотря на это, ответственный за безопасность подопечных тренер сказал спортсменом спускаться именно по этой трассе.

Ни во время следствия, ни во время суда подсудимый свою вину не признал. Ему назначили два года ограничения свободы и запретили заниматься профессиональной деятельностью в течение двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU