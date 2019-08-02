«МегаФон» и «Комсомолка» протестировали скорость интернета на Торатау

СЕГОДНЯ 16:09 2019-08-02T16:09:24+03:00

В первый день участники автопробега покорили Торатау

Участники автопробега в честь 100-летия Башкирии с помощью самого быстрого интернета провели трансляцию в соцсетях

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Автопробег «Комсомолки», ее друзей и партнёров, посвящённый вековому юбилею Башкирии продолжается. Участники покорили одну из самых популярных вершин республики - легендарный шихан Торатау.

На вершине горы мы протестировали самый быстрый интернет от МегаФон.

- Для этого мы запустили мобильное приложение Speedtest. Результат более чем впечатляет - 21 Мбит/сек, - рассказал участник автопробега Илья.

А главное, с мобильным интернетом от МегаФона мы смогли без перебоев вести видеотрансляцию в соцсетях во время подъема на гору, мгновенно загрузить фотографии и разместить сторис с этого культового места.

Сейчас все это доступно даже здесь - у МегаФона широкое покрытие сети LTE в республике.

Автопробег «Комсомольской правды» в честь 100-летия Башкирии продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU