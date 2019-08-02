«МегаФон» и «Комсомолка» протестировали скорость интернета на Торатау
Автопробег «Комсомолки», ее друзей и партнёров, посвящённый вековому юбилею Башкирии продолжается. Участники покорили одну из самых популярных вершин республики - легендарный шихан Торатау.
На вершине горы мы протестировали самый быстрый интернет от МегаФон.
- Для этого мы запустили мобильное приложение Speedtest. Результат более чем впечатляет - 21 Мбит/сек, - рассказал участник автопробега Илья.
А главное, с мобильным интернетом от МегаФона мы смогли без перебоев вести видеотрансляцию в соцсетях во время подъема на гору, мгновенно загрузить фотографии и разместить сторис с этого культового места.
Сейчас все это доступно даже здесь - у МегаФона широкое покрытие сети LTE в республике.
Автопробег «Комсомольской правды» в честь 100-летия Башкирии продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU