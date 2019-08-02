В мэрии Уфы сообщили о перекрытии улицы Зорге до 30 августа
Причина – капитальный ремонт водопровода
Улица будет перекрыта на участке от пересечения с Города Галле до жилого дома Братьев Кадомцевых, 1а.
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На сайте мэрии Уфы сообщили, что с 3 августа будет перекрыта улица Зорге на участке от пересечения с улицей Города Галле до жилого дома по улице Братьев Кадомцевых, 1а.
По данным администрации, причиной ограничения движения является капитальный ремонт водопровода МУП «Уфаводоканалом».
– Данная работа направлена на повышение надежности и качества водоснабжения жителей, – сообщили в пресс-службе мэрии города.
Завершить работы и открыть проезд планируется 30 августа.
Напомним, на два дня также перекрыта улица Воровского.
ИСТОЧНИК KP.RU