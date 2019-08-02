В Уфе на два дня перекрыли улицу Воровского

СЕГОДНЯ 14:19 2019-08-02T14:19:15+03:00

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На сайте мэрии столицы Башкирии появилось сообщение о перекрытии улицы Воровского. Это сделано в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения на время проведения аварийно-восстановительных работ.

Движение транспорта будет ограничено на два дня: в период с 12:00 2 августа до 12:00 4 августа.

– Перекрыто движение на участке ул. Воровского от дома №39 по улице Мингажева, до дома №1Г по улице Новокустарная, – сообщили в администрации города.

Власти просят автомобилистов выбирать альтернативные маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU