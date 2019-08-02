В первую в Башкирии особую экономическую зону инвестируют 24 млрд рублей

СЕГОДНЯ 12:31 2019-08-02T12:31:14+03:00

Она будет расположена на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов

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Накануне в Доме республики Радий Хабиров провел очередной «Инвестчаса». На заседании обсуждалась подготовка к формированию на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов первой в Башкирии особой экономической зоны (ОЭЗ). На площади 462 гектара будут расположены четыре площадки (по две в каждом районе).

Исполняющий обязанности вице-премьера Илшат Тажитдинов рассказал, что проектная группа, которая займется решением задачи, уже создана. Большая часть документов подготовлена. Сейчас есть необходимость в строительстве линий снабжения и коммуникации: электричество, газ, вода, дороги, ж/д пути.

Управляющей компанией ОЭС является Корпорация развития Башкирии. Сейчас компания ищет потенциальных резидентов. Предварительный инвестиционный портфель достиг 24 млрд рублей. Благодаря особой экономической зоне появятся 1,2 тысячи рабочих мест.

С несколькими резидентами правительство Башкирии уже подписало соглашение. Партнеры готовы реализовывать инвестпроекты на территории ОЭЗ. Речь идет о производстве присадки для дизельного топлива. Также на следующей неделе в Ишимбайском районе откроется российско-корейское предприятие по производству светодиоидов.

ИСТОЧНИК KP.RU