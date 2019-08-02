2019-08-02T11:46:06+03:00
Происшествия

Дело уфимца, по вине которого в ДТП погиб водитель, передано в суд

Об этом сообщила столичная прокуратура
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
ГИБДД по РБГИБДД по РБ
Изменить размер текста:

Прокуратура Уфы утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Напомним, тройное ДТП произошло на Бельском мосту 25 июня. По версии следствия, обвиняемый за рулем грузовой «Газели» проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на полосу реверсивного движения. Там он столкнулся с «Киа Магнетикс», после чего малотоннажку отбросило на попутную полосу, где она столкнулась с «Дэу Нексиа». Водителя «Киа» доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

– В ходе осмотра автомобиля «Газель» было выявлено, что его владелец без разрешения компетентных органов установил двигатель «Toyota» и трансмиссию с автоматической коробкой передач, – сообщили в региональной прокуратуре.

Обвиняемый во всем сознался. Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе на два дня перекрыли улицу Воровского
Из магазинов «Башспирта» похитили алкоголь на 30 млн рублей: под подозрением директор
В первую в Башкирии особую экономическую зону инвестируют 24 млрд рублей
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение
В Уфе спустя полтора месяца прекращены поиски Сергея Морозова
«Первый Трест» сообщил о снижении ипотечной ставки: теперь от 9,2% годовых
В Башкирии поиски без вести пропавшего Евгения Астафьева завершились трагедией
Житель Башкирии провел в реанимации несколько дней после укуса гадюки
Жители Уфы возмущены – ЖЭУ развешивает объявления с персональными данными жителей
В Башкирии на пешеходном переходе сбили пенсионерку
Предприятия Башкирии погасили долги по зарплате на сумму свыше 440 млн рублей
В Уфе появился новый спортивный объект
В Башкирии на перекрестке столкнулись две легковушки, госпитализирована пассажирка
Уфимцев напугал огненный столп рядом с городом
«Ливневые дожди и ветер»: погода на выходных в Башкирии
37-летняя жительница Башкирии лишилась на работе левой кисти
В Уфе устанавливают личность пешехода, которого сбила иномарка
В Башкирии прекратили поиски мужчины, который пропал после смерти своего брата
«Уфаводоканал» опроверг информацию о загрязнении питьевой воды
В уфимской Черниковке снесут двухэтажки
Погода в Башкирии на завтра, 2 августа
«Это добрейшей души собака»: подробности ЧП, где ребенка покусала бойцовская собака в Башкирии
В Уфе суд вынес приговор экстремисту, который призывал поджечь ФСБ
Житель Башкирии достал из воды труп родного брата
Жители Уфы вынуждены дожидаться автобуса, сидя на земле
«Раны зашивали под наркозом»: в Башкирии на ребенка набросилась бойцовская собака
В Уфе дело обвиняемого в изнасиловании нигерийца передано в суд