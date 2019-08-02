Дело уфимца, по вине которого в ДТП погиб водитель, передано в суд

СЕГОДНЯ 11:46 2019-08-02T11:46:06+03:00

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Прокуратура Уфы утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Напомним, тройное ДТП произошло на Бельском мосту 25 июня. По версии следствия, обвиняемый за рулем грузовой «Газели» проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на полосу реверсивного движения. Там он столкнулся с «Киа Магнетикс», после чего малотоннажку отбросило на попутную полосу, где она столкнулась с «Дэу Нексиа». Водителя «Киа» доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

– В ходе осмотра автомобиля «Газель» было выявлено, что его владелец без разрешения компетентных органов установил двигатель «Toyota» и трансмиссию с автоматической коробкой передач, – сообщили в региональной прокуратуре.

Обвиняемый во всем сознался. Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU