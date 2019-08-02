В Башкирии поиски без вести пропавшего Евгения Астафьева завершились трагедией

СЕГОДНЯ 10:38 2019-08-02T10:40:48+03:00

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В следкоме Башкирии рассказали, что пропавший без вести Евгений Астафьев был убит. Напомним, 20 июля 31-летний мужчина ушел из дома в селе Кистенли-Ивановка Бижбулякского района в неизвестном направлении, но обратно так и не вернулся. В пресс-службе правоохранительного ведомства сообщили, что в ходе проверки было установлено, что исчезновение может иметь криминальный характер. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Следователи допросили ближайший круг общения Евгения. В результате подозрение пало на 56-летнего односельчанина. В день своей пропажи Астафьев выпивал с ним. Однако тот сказал, что пропавший ушел в неизвестном направлении. Тем не менее на автомобильном коврике и в багажнике подозреваемого криминалисты обнаружили следы крови, принадлежащей пропавшему. Помимо этого, машину недавно хорошо вымыли, хотя само жилище сельчанина не отличалось чистотой. Однако подозреваемый гнул свою линию.

Правоохранители начали поиски тела потерпевшего. Им помогали местные добровольцы. Всего Евгения искали около 50 человек. Первого августа поисковые мероприятие прекратились – труп был найден в силусной яме. По версии следствия, подозреваемый убил Астафьева, завернул его в хозяйственные мешки и поместил в кузов своего автомобиля. Затем он вывез тело в поле и спрятал в яме.

– В настоящее время с задержанным проводятся первоначальные следственные действия, вину в совершенном преступлении он не признал, – сообщили в региональном следкоме.

В ведомстве также добавили, что ранее задержанный уже был судим за причинение смерти своему знакомому по неосторожности.

Труп Евгения был найден в яме

ИСТОЧНИК KP.RU