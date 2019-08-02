В Уфе спустя полтора месяца прекращены поиски Сергея Морозова

СЕГОДНЯ 11:13 2019-08-02T11:13:35+03:00

О мужчине не было никаких вестей с 14 июня

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В столице Башкирии прекращены поиски 37-летнего Сергея Морозова. Мужчина ушел из дома 14 июня текущего года, но обратно так и не вернулся. Через несколько дней родные подали его в розыск.

В поиске участвовали и полиция, и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Последние как раз и сообщили, что пропавший найден живым и с ним все в порядке. Активисты, руководствуясь внутренними правилами, не уточнили, при каких обстоятельствах обнаружили Сергея.

Напомним, буквально вчера завершились поиски Ильшата Байгильдина, который исчез после смерти своего брата.

ИСТОЧНИК KP.RU