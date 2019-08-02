2019-08-02T10:09:50+03:00
Происшествия

Житель Башкирии провел в реанимации несколько дней после укуса гадюки

Змея нашла себе дом в деревенском ангаре
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: wikipedia.orgфото: wikipedia.org
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Разного рода живность в этом году изрядно потрепала нервы жителям Башкирии. Недавно их пугали подозрительные желтые пауки – теперь им угрожают осмелевшие ядовитые змеи. Так, в прошлом месяце в деревне Ельгильдино Салаватского района 80-летний мужчина стал жертвой гадюки. Ядовитое пресмыкающееся заползло во владение пенсионера и нашло себе укромное место в ангаре. Когда мужчина потянулся за зерном, гадюка укусила его.

Пострадавший тут же вызвал скорую, и его вовремя доставили в больницу. Он пролежал в отделе реанимации несколько дней, а затем неделю восстанавливался в обычной палате. К счастью, сейчас угрозы для жизни пенсионера нет, сообщает газета «Юрюзань». Как сложилась судьба змеи, неизвестно. К слову, чаще всего гадюки нападают на открытых лесных полянах, но как показал случай, начеку нужно быть всегда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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