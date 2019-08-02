В Башкирии на пешеходном переходе сбили пенсионерку

СЕГОДНЯ 09:21 2019-08-02T09:21:37+03:00

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В пресс-службе республиканской госавтоинспекции сообщили о случае наезда на человека. Вчера днем, 1 августа, в городе Ишимбай под колеса автомобиля попала пенсионерка.

На проспекте Ленина 34-летняя местная жительница за рулем «Mitsubishi Outlander», предположительно, при повороте налево совершила наезд на 74-летнюю женщину. Она перехода проезжую часть по пешеходному переходу. В результате аварии пенсионерку с травмами госпитализировали.

За 2 августа сотрудники полиции выявили 2400 нарушений ПДД и задержали 23 пьяных водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU