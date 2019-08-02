2019-08-02T08:48:40+03:00
Общество

Предприятия Башкирии погасили долги по зарплате на сумму свыше 440 млн рублей

Этого удалось добиться благодаря вмешательству республиканской прокуратуры
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В суд направлено более семи с половиной тысяч исков о взыскании долгов по зарплатеВ суд направлено более семи с половиной тысяч исков о взыскании долгов по зарплате
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В 2019 году прокурорские проверки выявили 280 работодателей, которые задолжали своим сотрудникам почти 1,1 млрд рублей. В пресс-службе регионального надзорного ведомства сообщили о ситуации с задолженностями по зарплате на предприятиях Башкирии.

На данный момент удалось добиться погашения задолженности в размере свыше 440 млн рублей. В 29 случаях надзорное ведомство инициировало уголовные дела. Всего за первые шесть месяцев 2019 года прокурорские проверки выявили свыше 9,3 тысяч нарушений прав граждан на оплату труда. К дисциплинарной ответственности привлечены 279 лиц. В административном порядке наказано 363 человек. В суд направлено более семи с половиной тысяч исков о взыскании долгов по зарплате.

Так, например, работники «Уфимского фанерно-плитного комбината» остались без зарплат на общую сумму в 4,7 млн рублей. После возбуждения административного дела руководитель комбината выплатил 20 тысяч рублей штрафа и погасил все задолженности перед работниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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