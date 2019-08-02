2019-08-02T08:00:15+03:00
Происшествия

В Башкирии на перекрестке столкнулись две легковушки, госпитализирована пассажирка

Дорожные полицейские устанавливают виновного
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Накануне днем в городе Дюртюли произошло дорожно-транспортное происшествие. На пересечении улиц 70 лет Октября и Ленина столкнулись автомобили «Форд Фокус» и «Лада Калина». Отечественная легковушка получила удар в заднее крыло.

В результате происшествия пострадала 34-летняя пассажирка из «Калины». Она была доставлена в больницу каретой скорой помощи.

– Сотрудникам полиции предстоит выяснить, кто выехал на перекресток, на запрещающий сигнал светофора, – сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

За минувшие сутки на дорогах республики зафиксировано семь автоаварий, в которых пострадали семь человек.

фото: ГИБДД по РБ

фото: ГИБДД по РБ

ИСТОЧНИК KP.RU

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