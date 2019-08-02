В Башкирии на перекрестке столкнулись две легковушки, госпитализирована пассажирка
Накануне днем в городе Дюртюли произошло дорожно-транспортное происшествие. На пересечении улиц 70 лет Октября и Ленина столкнулись автомобили «Форд Фокус» и «Лада Калина». Отечественная легковушка получила удар в заднее крыло.
В результате происшествия пострадала 34-летняя пассажирка из «Калины». Она была доставлена в больницу каретой скорой помощи.
– Сотрудникам полиции предстоит выяснить, кто выехал на перекресток, на запрещающий сигнал светофора, – сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
За минувшие сутки на дорогах республики зафиксировано семь автоаварий, в которых пострадали семь человек.
фото: ГИБДД по РБ
ИСТОЧНИК KP.RU