2019-08-02T08:24:37+03:00
Общество

В Уфе появился новый спортивный объект

На площади в три тысячи квадратных метров расположились теннисные корты и многофункциональная площадка
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Для игры в теннис можно воспользоваться любым из трех кортовДля игры в теннис можно воспользоваться любым из трех кортов
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В Уфе на улице Зорге начал работать новый спортивный объект. Он занимает площадь в три тысячи квадратных метров. Здесь расположены три теннисных корта и многофункциональная площадка для занятий волейболом, баскетболом и мини-футболом. Площадка будет принимать спортсменов круглый год. Зимой территорию спорткомплекса превратят в большой ледовый каток, где уфимцы смогут покататься на коньках или поиграть в хоккей. Сейчас игровая площадка и теннисные корты открыты для всех желающих.

Объект стал дополнением к гостинично-спортивному комплексу «Тан». Управляющая компания «Аркада» создает здесь единую спортивную среду. Церемонию открытия посетил министр молодежной политики и спорта Башкирии Руслан Хабибов.

– У нас развивается более ста видов спорта, в том числе 29 базовых. Более 1,6 млн жителей республики систематически занимаются физической культурой, и в основном это молодежь. Чтобы сделать спорт доступным, мы должны создавать соответствующую инфраструктуру, – объяснил министр.

Он также добавил, что государство собирается привлечь к систематическому занятию физкультурой и спортом 55% населения к 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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