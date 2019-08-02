Уфимцев напугал огненный столп
Зарево было огромным и красно-оранжевого цвета
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Вчера вечером, 1 августа, в социальных сетях стали распространяться фотографии огромного огненного столпа. Автор записей прокомментировал, что огненное сияние появились неподалеку от деревни Юматово.
- Кажется, в районе Юматово что-то очень хорошо горит, - писали пользователи соцсетей.
Зарево действительно было огромным и очень ярким – красно-оранжевого цвета. Оказалось, что произошло плановое сжигание газа в связи с ремонтом магистрали, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии. Сами работы начались еще днем.
ИСТОЧНИК KP.RU