Уфимцев напугал огненный столп

СЕГОДНЯ 07:26 2019-08-02T07:26:40+03:00

Зарево было огромным и красно-оранжевого цвета

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Вчера вечером, 1 августа, в социальных сетях стали распространяться фотографии огромного огненного столпа. Автор записей прокомментировал, что огненное сияние появились неподалеку от деревни Юматово.

- Кажется, в районе Юматово что-то очень хорошо горит, - писали пользователи соцсетей.

Зарево действительно было огромным и очень ярким – красно-оранжевого цвета. Оказалось, что произошло плановое сжигание газа в связи с ремонтом магистрали, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии. Сами работы начались еще днем.

ИСТОЧНИК KP.RU