2019-08-02T07:14:35+03:00
Общество

«Ливневые дожди и ветер»: погода на выходных в Башкирии

Синоптики дали неутешительный прогноз
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Стало известно, какой будет погода на выходных в Башкирии. По данным Башгидромета, в субботу и воскресенье будут идти дожди – от кратковременных до сильных, также ожидается сильный ветер.

3 августа температура воздуха ночью составит +6, +11 градусов. Днем воздух прогреется до +14, +19 градусов. Ветер будет западный умеренный, порывы до сильного. Местами пройдут небольшие дожди, по северу – до умеренных.

4 августа пройдут местами небольшие кратковременные дожди. Столбик термометра ночью покажет +6,+11 градусов, а местами и вовсе +1. Днем ожидается +18, +21 градус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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