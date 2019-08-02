37-летняя жительница Башкирии лишилась на работе левой кисти

СЕГОДНЯ 07:04 2019-08-02T07:04:23+03:00

Она не соблюдала технику безопасности

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11 июля в Мелеузовском кирпичном заводе произошел несчастный случай, в результате которого 37-летняя работница лишилась кисти левой руки.

Известно, что она вышла работать в ночную смену, ей пришлось заменить заболевшего съёмщика-укладчика технологической линии.

Утром сломался реечный толкатель на автомате-укладчике. Работница открыла защитный кожух и попыталась сама его починить, поправив концевой выключатель. Но в процессе запустился электродвигатель, рукавица попала в работающий механизм.

Что происходило дальше, она не помнит, поскольку получила травматический шок. Подбежавшие на крик коллеги отключили оборудование, перетянули ремнём окровавленную руку и вызвали скорую.

В медучреждении диагностировали полное отсечение левой кисти.

С Гострудиспекции рассказали, что причиной ЧП стало нарушение работником инструкции по охране труда. Завод оштрафовали на сумму 170 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU