В Башкирии прекратили поиски мужчины, который пропал после смерти своего брата

СЕГОДНЯ 06:35 2019-08-02T06:35:14+03:00

Ильшат Байгильдин не давал о себе знать с 10 июля

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В Салавате прекратили поиски 35-летнего Ильшата Байгильдина, который пропал после смерти своего брата. Возможно, мужчина очень тяжело воспринял утрату и решил забыться. К счастью, мужчина нашелся живым и здоровым. Где все это время находился – история умалчивает. Волонтеры, осуществлявшие поиски, такой информацией не делятся.

Родственники предполагали, что он мог потерять память или находится в неадекватном состоянии. Посты о пропаже распространились по городским сообществам в социальной сети. Благо поиски завершились благополучно.

Напомним, он ушел из дома 10 июля, тяжело переживая кончину брата, и не вернулся.

ИСТОЧНИК KP.RU