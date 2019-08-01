2019-08-01T20:13:30+03:00
Общество

«Уфаводоканал» опроверг информацию о загрязнении воды

Горожанам в мессенджерах рассылают фейковые сообщения
Эльвина АПАРИНА
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В популярных мессенджерах активно рассылается информация о загрязнении воды в Уфе и Башкирии. Эту информацию опровергли в «Уфаводоканале».

Известно, что в связи с экологической ситуацией на реке Изяк в Благовещенском районе, ведомство получило результаты анализов по показателям качества питьевой водопроводной воды. И они, как выяснилось, соответствуют нормативным требованиям. Превышения концентраций загрязняющих веществ в водоисточнике реки Уфы, а также в питьевой воде нет.

Напомним, что предприятие «Полиэф» загрязнило реку Изяк, сбрасывая туда опасные вещества.

К счастью, на данный момент возможные сливы в водоем изолированы. Определили колодец и трубы, из которых текла жидкость с уксусным и тухлым запахом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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