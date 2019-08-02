2019-08-02T06:51:12+03:00
Происшествия

В Уфе устанавливают личность пешехода, которого сбила иномарка

Мужчина получил тяжелые травмы
Эльвина АПАРИНА
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1 августа около часа ночи на улице Перспективной произошла авария с участием пешехода. Его личность до сих пор не установлена.

Как сообщили в отделе ГИБДД по Уфе, 29-летний водитель за рулем «Хендай Акцент» сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

В результате наезда он с тяжелыми травмами каретой скорой медицинской помощи доставлен в больницу.

Его личность устанавливается, на вид ему 35-40 лет, был одет в одежду черного цвета.

Всем, кто стал свидетелем дорожного происшествия или обладает какой-либо информацией о личности пешехода, позвоните по телефонам дежурной части Полка ДПС ГИБДД по Уфе: 237-02-02, 237-84-80.

ИСТОЧНИК KP.RU

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