В Уфе устанавливают личность пешехода, которого сбила иномарка
1 августа около часа ночи на улице Перспективной произошла авария с участием пешехода. Его личность до сих пор не установлена.
Как сообщили в отделе ГИБДД по Уфе, 29-летний водитель за рулем «Хендай Акцент» сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.
В результате наезда он с тяжелыми травмами каретой скорой медицинской помощи доставлен в больницу.
Его личность устанавливается, на вид ему 35-40 лет, был одет в одежду черного цвета.
Всем, кто стал свидетелем дорожного происшествия или обладает какой-либо информацией о личности пешехода, позвоните по телефонам дежурной части Полка ДПС ГИБДД по Уфе: 237-02-02, 237-84-80.
ИСТОЧНИК KP.RU