В уфимской Черниковке снесут двухэтажки

СЕГОДНЯ 19:41 2019-08-01T19:41:47+03:00

Речь идет о домах, что расположены на четырех улицах

Изменить размер текста: A A

В столице Башкирии в разработку отдали квартал с двухэтажками, что расположен в уфимской Черниковке. Мэрия Уфы дала разрешение Инвестиционно-строительному комитету подготовить проект межевания и планировки для участка площадью 20,8 гектара в северной части города.

Речь идет о квартале между улицами Ульяновых, Интернациональной, Нежинской и Победы. На них стоят в основном двухэтажные дома.

Часть из них планировали снести еще в 2015 году. Тогда под снос попали 12 домов по улице Нежинской, 11 домов на улице Интернациональной и один дом на Маяковского.

На их месте будут построены шестиэтажные дома.

ИСТОЧНИК KP.RU