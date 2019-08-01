В уфимской Черниковке снесут двухэтажки
Речь идет о домах, что расположены на четырех улицах
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В столице Башкирии в разработку отдали квартал с двухэтажками, что расположен в уфимской Черниковке. Мэрия Уфы дала разрешение Инвестиционно-строительному комитету подготовить проект межевания и планировки для участка площадью 20,8 гектара в северной части города.
Речь идет о квартале между улицами Ульяновых, Интернациональной, Нежинской и Победы. На них стоят в основном двухэтажные дома.
Часть из них планировали снести еще в 2015 году. Тогда под снос попали 12 домов по улице Нежинской, 11 домов на улице Интернациональной и один дом на Маяковского.
На их месте будут построены шестиэтажные дома.
ИСТОЧНИК KP.RU