Житель Башкирии достал из воды труп родного брата

СЕГОДНЯ 17:09 2019-08-01T17:09:00+03:00

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Накануне, 30 июля, в Кушнаренковском районе Башкирии погиб 34-летний мужчина. Его бездыханное тело извлекли из озера Балык-куле, что находится поблизости с селом Султанаево.

Как сообщает портал ProUfu.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, тело несчастного обнаружил старший брат. Он же его из воды и достал.

На данный момент известно, что погибший не числится как утонувший у сотрудников служб спасения. Нназначена экспертиза, которая определит точную причину смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU