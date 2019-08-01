2019-08-01T17:49:18+03:00
Происшествия

В Уфе суд вынес приговор экстремисту, который призывал поджечь ФСБ

Обвиняемый согласился сотрудничать со следствием
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Обвиняемый во всем признался и заключил досудебное сотрудничество со следствиемОбвиняемый во всем признался и заключил досудебное сотрудничество со следствием
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Октябрьский городской суд Уфы осудил 29-летнего местного жителя за экстремистские высказывания в интернете. В отношении него было возбуждено уголовное дело за публикацию в социальной сети картинки с надписью «А ты уже поджог ФСБ в своем городе?» Парень также активно писал комментарии к своему же посту, в которых содержались высказывания, побуждающие к поджогу здания органов безопасности.

Экспертиза показала, что сам пост и комментарии к нему содержат публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. В ходе разбирательства обвиняемый во всем признался и заключил досудебное сотрудничество со следствием. Он содействовал изобличению преступной деятельности лиц, которые намеревались совершить теракты.

В результате парень получил «условку» – 1 год и 6 месяцев с лишением прав заниматься администрированием сайтов. Приговор вступил в силу, сообщили в пресс-службе УФСБ по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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