Жители Уфы вынуждены дожидаться автобуса, сидя на земле

СЕГОДНЯ 16:40 2019-08-01T16:40:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе на остановке «Колгуевский микрорайон» пенсионеры вынуждены сидеть на земле в ожидании своего автобуса. Об этом рассказал горожанин в популярном автомобильном сообществе в социальной сети. Свой пост он проиллюстрировал двумя фотографиями. На первом снимке видно, что пожилая с виду женщина сидит на бордюре с двумя пакетами. На втором к месту подъезжает микроавтобус маршрута №211, в который собирается сесть пенсионерка.

фото: vk.com

Многие комментаторы со скепсисом отнеслись к замечанию автора. Некоторые даже отрицали существование остановки как таковой. Другие посчитали, что ради одного маршрута нет смысла устанавливать павильон.

– И кто должен для двух «Газелей» построить автовокзал здесь? – вопрошает один из подписчиков.

Тем не менее на карте остановка существует. Примечательно также и то, что буквально вчера мэрия Уфы объявила о появлении нового маршрута №203, и среди остановочных пунктов указан «Колгуевский микрорайон».

фото: ufacity.info

ИСТОЧНИК KP.RU