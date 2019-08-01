В Уфе дело обвиняемого в изнасиловании нигерийца передано в суд

СЕГОДНЯ 15:36 2019-08-01T15:36:47+03:00

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В Уфе 24-летний парень из Нигерии предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании и разбойном нападении на жительницу Уфы.

Необычная история произошла 31 декабря 2018 года. По версии следствия, иностранец нашел в интернете незнакомую ему 41-летнюю проститутку Марию М. и под видом клиента договорился с ней о встрече. Он проник к ней в квартиру, где, угрожая ножом, похитил деньги, четыре мобильных телефона и планшет на общую сумму 34 тысячи рублей. На этом нигериец не остановился – он изнасиловал и избил потерпевшую, после чего скрылся.

Женщина обратилась в полицию. Следователи и сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого и задержали. Он находился в одном из хостелов Уфы, где снимал комнату. Примечательно, что по месту временной регистрации парень предпочел не появляться.

Парня обвинила в изнасиловании уфимская проститутка

В ходе следствия подозреваемый вины не признал. Ранее он заявлял, что секс произошел по обоюдному согласию. Однако по данным следкома, была собрана достаточная доказательная база, свидетельствующая о причастности обвиняемого к преступлению.

– В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в следкоме Башкирии.

Напомним, в мае стало известно, что парень пытался покончить с собой.

ИСТОЧНИК KP.RU