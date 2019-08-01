2019-08-01T15:36:47+03:00
Общество

В Уфе дело обвиняемого в изнасиловании нигерийца передано в суд

Следователи собрали доказательную базу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Обвиняемый пытался покончить с собойОбвиняемый пытался покончить с собой
Изменить размер текста:

В Уфе 24-летний парень из Нигерии предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании и разбойном нападении на жительницу Уфы.

Необычная история произошла 31 декабря 2018 года. По версии следствия, иностранец нашел в интернете незнакомую ему 41-летнюю проститутку Марию М. и под видом клиента договорился с ней о встрече. Он проник к ней в квартиру, где, угрожая ножом, похитил деньги, четыре мобильных телефона и планшет на общую сумму 34 тысячи рублей. На этом нигериец не остановился – он изнасиловал и избил потерпевшую, после чего скрылся.

Женщина обратилась в полицию. Следователи и сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого и задержали. Он находился в одном из хостелов Уфы, где снимал комнату. Примечательно, что по месту временной регистрации парень предпочел не появляться.

Парня обвинила в изнасиловании уфимская проститутка

Парня обвинила в изнасиловании уфимская проститутка

В ходе следствия подозреваемый вины не признал. Ранее он заявлял, что секс произошел по обоюдному согласию. Однако по данным следкома, была собрана достаточная доказательная база, свидетельствующая о причастности обвиняемого к преступлению.

– В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в следкоме Башкирии.

Напомним, в мае стало известно, что парень пытался покончить с собой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Раны зашивали под наркозом»: в Башкирии на ребенка набросилась бойцовская собака
В Башкирии четырехлетний мальчик погиб под колесами телеги
В Башкирии осудили бывшего мэра Нефтекамска: он незаконно выделил квартиру полицейскому
ВТБ снижает ставки по ипотеке
Радий Хабиров пообещал, что в школах Башкирии не останется холодных туалетов
Уфимка напала с ножом на своего сожителя
В Башкирии медики спасли 17-летнюю студентку, которая пыталась покончить с собой
Парламентарии Башкирии обсудят налог на бездетность
Предприятие «Полиэф» прокомментировало загрязнение реки в Башкирии
В Минлесхозе Башкирии сообщили о действующих пожарах
Житель Башкирии отвел нового знакомого в заброшенное здание и зарезал его
В правительстве Башкирии подвели итоги за первое полугодие
В Уфы неизвестный мужчина до смерти изнасиловал собаку
Под Уфой мужчина на легковушке вылетел кювет
В Уфе водитель въехал в электроопору
Умерла экс-замминистра здравоохранения Башкирии Ралида Шакирова
В Башкирии бесследно пропал 70-летний Николай Балаба
В Уфе заработал новый автобусный маршрут №203
Житель Уфы заказал 2 кг наркотиков из Голландии – посылку задержали на таможне
В Башкирии пропал 30-летний Михаил Носов
Грозы и ураганный ветер: в Башкирии объявили штормовое предупреждение