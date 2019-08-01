2019-08-01T15:05:32+03:00
Происшествия

В Башкирии четырехлетний мальчик погиб под колесами телеги

Несчастный случай произошел в Кугарчинском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мальчик скончался по пути в больницуМальчик скончался по пути в больницу
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В Кугарчинском районе Башкирии произошел несчастный случай, в результате которого погиб ребенок. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», днем 31 июля в поле неподалеку от деревни Давлеткулово под колеса телеги попал четырехлетний мальчик. Трагедия произошла во время погрузки сенагужевая повозка внезапно сдвинулась с места, и малыш угодил прямо под неё.

На место происшествия приехала скорая помощь. Ребенка даже успели погрузить в машину, однако он умер по пути в центральную районную больницу. Тело мальчика передано на судебно-медицинскую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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