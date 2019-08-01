2019-08-01T14:23:37+03:00
Происшествия

В Башкирии осудили бывшего мэра Нефтекамска: он незаконно выделил квартиру полицейскому

Экс-чиновника оштрафовали на 200 тысяч рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.comфото: vk.com
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В Башкирии суд вынес приговор бывшему мэру Нефтекамска Рашиту Давлетову. Он обвинялся в превышении должностных полномочий. Экс-чиновнику придется выплатить 200 тысяч рублей за незаконную передачу служебного жилья.

Следствие и суд установили, что в мае 2014 года чиновник вынес постановление, согласно которому двухкомнатная квартира в Нефтекамске по договору служебного найма предоставляется заместителю начальника местного отдела полиции.

Спустя несколько месяцев, в феврале 2015 года градоначальник издал новое постановление – о распределении указной квартиры. Он вывел её из специализированного жилищного фонда, тем самым превысив должностные полномочия.

Далее местная управляющая компания заключила с полицейским договор социального найма на эту квартиру. При этом ни получатель, ни члены его семьи, разумеется, не были нуждающимися, а значит, не имели права на безвозмездное предоставление жилья. После заключения договора с администрацией о передаче квартиры в долевую собственность жилье перешло во владение новых хозяев.

Ущерб от действия экс-главы составил 1,5 млн рублей – именно в такую сумму оценивается утраченное имущество. Сейчас квартира возвращена муниципалитету

– Подсудимый вину в совершенном преступлении не признал. В ходе следствия он был отстранен от занимаемой должности, а в марте 2019 года им было подано заявление о досрочном увольнении. – подытожили в пресс-службе Следкома Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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