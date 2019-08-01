2019-08-01T13:46:40+03:00
Общество

Радий Хабиров пообещал, что в школах Башкирии не останется холодных туалетов

Врио главы Башкирии рассказал о готовности к новому учебному году
Владислав КАЗАНЦЕВ
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К 1 сентября, по словам Хабирова, в Башкирии не останется школ с холодными туалетами.К 1 сентября, по словам Хабирова, в Башкирии не останется школ с холодными туалетами.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Радий Хабиров на своей странице в соцсети сообщил об изменениях, которые ждут школьников Башкирии в новом учебном году. На пятидневку переходят все школы республики, а учебный план останется без изменений.

– Чем занять детей в субботу - решим вместе с родителями, – отметил руководитель региона.

Он также отчитался по поводу капитального ремонта школ. В 2019 году на эти нужды выделено больше миллиарда. «Беспрецедентная сумма», по утверждению Хабирова. Отремонтировано 111 учебных заведений.

За оставшийся месяц планируется благоустроить территории всех школ и подходы к ним. Заострил внимание врио главы Башкирии на уборных. К 1 сентября, по его словам, в Башкирии не останется школ с холодными туалетами.

– Проведены конкурсные процедуры, сделаны проекты, выделено 160 млн рублей на 594 школы, – написал Хабиров. – Дети больше не будут на переменках бегать без верхней одежды в башкирские морозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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