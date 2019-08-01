Уфимка напала с ножом на своего сожителя
Она ударила мужчину в живот
Пострадавшего с раной живота доставили в больницуФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:
На днях 54-летнего уфимца ударили ножом в собственном доме. В МВД по Башкирии рассказали подробности происшествия.
Мужчина вместе со своей сожительницей дома распивал алкоголь. В ходе обсуждения особо важной темы между парой возник словесный конфликт. Женщина разозлилась и ударила оппонента ножом в живот. Как итог – пострадавший в больнице, а подозреваемую задержали сотрудники уголовного розыска.
По факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Вспыльчивой женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU