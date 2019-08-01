2019-08-01T13:14:28+03:00
Происшествия

Уфимка напала с ножом на своего сожителя

Она ударила мужчину в живот
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Пострадавшего с раной живота доставили в больницуПострадавшего с раной живота доставили в больницуФото: Ольга Крыльцова
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На днях 54-летнего уфимца ударили ножом в собственном доме. В МВД по Башкирии рассказали подробности происшествия.

Мужчина вместе со своей сожительницей дома распивал алкоголь. В ходе обсуждения особо важной темы между парой возник словесный конфликт. Женщина разозлилась и ударила оппонента ножом в живот. Как итог – пострадавший в больнице, а подозреваемую задержали сотрудники уголовного розыска.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Вспыльчивой женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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