В Башкирии медики спасли 17-летнюю студентку, которая пыталась покончить с собой

СЕГОДНЯ 12:36 2019-08-01T12:36:45+03:00

На опрометчивый поступок девушка решилась после ссоры с парнем

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Накануне вечером в центральную больницу Мишкинского района Башкирии была доставлена 17-летняя девушка. Врачи диагностировали у неё отправление. Делом заинтересовались правоохранители.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», следственно-оперативная группа установила, что студентка первого курса после ссоры со своим парнем решила свести счеты с жизнью. К счастью, в этот момент девушка дома была не одна. Её вовремя обнаружили близкие и сразу же вызвали «скорую».

Напомним, это не первый случай попытки суицида среди подростков. Так, в июле с собой пытался покончить 15-летний юноша.

ИСТОЧНИК KP.RU