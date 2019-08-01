Предприятие «Полиэф» прокомментировало загрязнение реки в Башкирии

СЕГОДНЯ 11:35 2019-08-01T11:35:57+03:00

В водоеме начала массово гибнуть рыба

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Предприятие «Полиэф», отходы из которого, по предварительным данным, попали в реку Изяк, прокомментировало ситуацию. Напомним, вода в реке приобрела зеленый оттенок, а рыба в ней начала массово гибнуть.

На сайте предприятия сообщается, что «Полиэф» сотрудничает с надзорными органами по расследованию причин экологического происшествия. Производитель также добавил , что «не имеет промышленных стоков в реку Изяк». Все возможные каналы попадания стоков в реку изолированы.

– Проводится постоянный мониторинг качества воды в реке, в ближайшие дни будут получены результаты независимой экспертизы. Предприятие разрабатывает план оперативных рекультивационных мероприятий, – рассказали в пресс-службе «Полиэфа».

Вчера стало известно, что водозаборы на месте впадения Изяка в Уфу не показали превышения гигиенических нормативов.

ИСТОЧНИК KP.RU