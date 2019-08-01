2019-08-01T11:35:57+03:00
Общество

Предприятие «Полиэф» прокомментировало загрязнение реки в Башкирии

В водоеме начала массово гибнуть рыба
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Вода в реке приобрела зеленый оттенокВода в реке приобрела зеленый оттенок
Изменить размер текста:

Предприятие «Полиэф», отходы из которого, по предварительным данным, попали в реку Изяк, прокомментировало ситуацию. Напомним, вода в реке приобрела зеленый оттенок, а рыба в ней начала массово гибнуть.

На сайте предприятия сообщается, что «Полиэф» сотрудничает с надзорными органами по расследованию причин экологического происшествия. Производитель также добавил , что «не имеет промышленных стоков в реку Изяк». Все возможные каналы попадания стоков в реку изолированы.

– Проводится постоянный мониторинг качества воды в реке, в ближайшие дни будут получены результаты независимой экспертизы. Предприятие разрабатывает план оперативных рекультивационных мероприятий, – рассказали в пресс-службе «Полиэфа».

Вчера стало известно, что водозаборы на месте впадения Изяка в Уфу не показали превышения гигиенических нормативов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Радий Хабиров пообещал, что в школах Башкирии не останется холодных туалетов
Уфимка напала с ножом на своего сожителя
В Башкирии медики спасли 17-летнюю студентку, которая пыталась покончить с собой
Парламентарии Башкирии обсудят налог на бездетность
В Минлесхозе Башкирии сообщили о действующих пожарах
Житель Башкирии отвел нового знакомого в заброшенное здание и зарезал его
В правительстве Башкирии подвели итоги за первое полугодие
В Уфы неизвестный мужчина до смерти изнасиловал собаку
Под Уфой мужчина на легковушке вылетел кювет
В Уфе водитель въехал в электроопору
Умерла экс-замминистра здравоохранения Башкирии Ралида Шакирова
В Башкирии бесследно пропал 70-летний Николай Балаба
В Уфе заработал новый автобусный маршрут №203
Житель Уфы заказал 2 кг наркотиков из Голландии – посылку задержали на таможне
В Башкирии пропал 30-летний Михаил Носов
Грозы и ураганный ветер: в Башкирии объявили штормовое предупреждение