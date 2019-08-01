В Минлесхозе Башкирии сообщили о действующих пожарах

СЕГОДНЯ 11:06 2019-08-01T11:06:13+03:00

В целом по республике прогнозируется первый класс пожарной опасности

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В пресс-службе Минсельхоза рассказали о действующих пожарах на территории Башкирии.

За минувшие сутки ликвидирован один пожар площадью девять гектаров в Кананикольском лесничестве. На тушении работали 24 человека и девять единиц техники.

На 22:00 31 июля удалось локализовать два природных пожара: в Зилаирском на площади 76 гектаров и в Бурзянском лесничестве на площади 10 гектаров.

В целом по республике прогнозируется первый класс пожарной опасности. В Хайбулинском ожидается третий, а в Зилаирском – четвертый.

Напомним, накануне в МЧС Башкирии сообщили, что пожар в Зилаирском районе не распространится из-за естественных преград: реке и автодорогам.

ИСТОЧНИК KP.RU