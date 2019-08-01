Житель Башкирии отвел нового знакомого в заброшенное здание и зарезал его

СЕГОДНЯ 10:33 2019-08-01T10:38:23+03:00

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В Стерлитамаке убили 34-летнего жителя Салавата. Его труп с множественными колото-резаными ранениями обнаружил 22 июля в заброшенном здании на улице Николаева. Правоохранители установили личность мужчины. Как выяснилось, 18 июля он ушел из дома после ссоры со своей подругой и больше не возвращался. Следком Башкирии возбудил уголовное дело по статье «убийство». По подозрению в убийстве задержан 40-летний бомж.

Следователи выяснили, что 21 числа мужчину увидели дальнобойщики на остановке одной из деревень в Стерлитамакском районе. Мужчину госпитализировали в местную больницу, однако в тот же день он убежал оттуда.

Следующей ночью, 22 июля, потерпевший познакомился с подозреваемым. Они выпивали алкоголь, после чего новые знакомые зашли в заброшенное здание бывшей овощной базы. Однако между мужчинами тут же возник конфликт. Гостю не понравилось место пребывания, в которое его привел подозреваемый. Ссора переросла в драку, и бомж нанес мужчине множество ножевых ранений и скрылся с места преступления, избавившись от оружия.

Правоохранители опросили местных бродяг, после чего смогли выйти на след и задержать подозреваемого. В данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

– Ранее задержанный уже был судим к реальному лишению свободы за причинение вреда здоровью и кражи, около года назад он освободился из мест лишения свободы, – отметили в следкоме Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU