В Уфы неизвестный мужчина до смерти изнасиловал собаку

СЕГОДНЯ 09:07 2019-08-01T09:08:45+03:00

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В Уфе произошел случай, который с трудом укладывается в голове. В центр защиты животных поступил вызов – местные жители сообщили, что в одном из домов на улице Большая Шелководная скулит собака. Волонтеры выехали на место, чтобы узнать, в чем дело, однако к моменту их приезда бедняга уже скончалась.

Тем не менее зоозащитники отвезли пса к ветеринару, чтобы установить причину смерти. Вердикт специалиста шокировал всех присутствующих – собаку жестоко изнасиловал человек. У питомца были разорваны внутренние органы.

Защитники животных провели свое расследование. Как выяснилось, хозяином собаки был инвалид. Мужчина сдавал комнату своему знакомому – именно на него пали подозрения. Соседи утверждают, что животное несколько дней до смерти чувствовало себя плохо. Активисты собираются привлечь предполагаемого извращенца к ответственности, сообщили коллеги из Башкирского спутникового телевидения.

ИСТОЧНИК KP.RU