2019-08-01T08:55:42+03:00
Происшествия

Под Уфой мужчина на легковушке вылетел кювет

Водитель получил травмы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: пресс-служба ГИБДД по РБфото: пресс-служба ГИБДД по РБ
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Вчера, 31 июля, вечером в Уфимском районе произошла авария. Как сообщает региональная госавтоинспекция, на 7 километре автодороги Мударисово-Красный Яр 42-летний житель столицы Башкирии за рулем «Рено Логан» не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия автомобилист получил травмы.

По данным ГИБДД Башкирии, за минувшие сутки на дорогах республики зафиксировано девять ДТП, в которых пострадали девять человек. К счастью, обошлось без смертельных аварий.

Накануне в Уфе водитель съехал с дороги и врезался в электроопору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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