Умерла экс-замминистра здравоохранения Башкирии Ралида Шакирова

СЕГОДНЯ 08:00 2019-08-01T08:36:38+03:00

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Накануне на 62-м году жизни скончалась бывший заместитель министра здравоохранения Башкирии, заслуженный врач республики Ралида Шакирова. О печальной новости сообщили в региональном Минздраве. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Ралида Шакирова родилась 5 ноября 1957 года в деревне Малаево Кармаксклинского района. В 1980 году она окончила Башкирский государственный медицинский институт по специальности «врач-педиатр». Тогда же она начала свою карьеру: до 1981 была врачом интерном в детском отделении больницы №13 в Уфе. Следующие пять лет проработала в поликлинике №36, а с 1986 по 2007 года являлась врачам в детском Центре психоневрологии и эпилептолоии РКБ №2. Должность замминистра здравоохранения Башкирии Ралида Шакирова занимала с 2008 по 2015 годы.

Прощание с покойной состоится сегодня, 1 августа, в 10:00 часов в ДК «Медик» Республиканской клинической больницы по адресу: Уфа, улица Достоевского,132.

ИСТОЧНИК KP.RU