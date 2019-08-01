В Уфе водитель въехал в электроопору
Он не справился с рулевым управлением и съехал с дороги
фото: пресс-служба ГИБДД по Уфе
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В пресс-службе уфимской госавтоинспекции сообщили о ДТП, которое произошло накануне вечером. 28-летний мужчину за рулем автомобиля «Шкода Рапид» двигался по Северному обходу микрорайона Затон со стороны поселка Михайловка. Водитель не справился с рулевым управлением, съехал на обочину и врезался в электроопору.
В результате дорожно-транспортного происшествия автомобилиста осмотрели прибывшие на место медики. К счастью, он не получил серьезных травм, и его отпустили домой.
Напомним, в минувшее воскресенье молодой водитель в компании друзей врезался в столб. Двое впали в кому.
ИСТОЧНИК KP.RU