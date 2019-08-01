В Башкирии бесследно пропал 70-летний Николай Балаба

СЕГОДНЯ 07:29 2019-08-01T07:29:11+03:00

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В Башкирии пропал без вести 70-летний Николай Балаба. Пожилой мужчина ушел из дома в селе Осиновка Бирского района и не вернулся. Это было 30 июля, с тех пор никто ничего не слышал о нем. Мужчина нуждается в медицинской помощи, объяснили волонтеры отряда "Лиза Алерт". Сейчас они активно ищут пенсионера.

Приметы Николая: рост 167 см, среднего телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.

Был одет: серо-черный пиджак , темно-синие спортивные штаны с белыми лампасами, серая рубашка, черные галоши, серая бейсболка.

Если вы заметите похожего мужчину, просим связаться с добровольцами по номеру 8 800 700 54 52 или позвонить 112.

ИСТОЧНИК KP.RU