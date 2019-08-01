2019-08-01T05:57:31+03:00
Общество

Грозы и ураганный ветер: в Башкирии объявили штормовое предупреждение

Синоптики рекомендуют оставаться дома
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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На улицу без нужды сегодня лучше не выходитьНа улицу без нужды сегодня лучше не выходитьФото: Рустем АХУНОВ
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МЧС по Башкирии сообщает, что 1 августа в регионе будет действовать штормовое предупреждение. Новый месяц начнется с разгула стихии: ожидаются сильные ливни и грозы. Местами в республике поднимется ураганный ветер, порывы которого могут достигать 21-26 м/с. Ветер такой силы способен повалить старые деревья, повредить кровлю и линии электропередач.

В связи с этим жителям Башкирии советуют провести день в помещениях, сократив по минимуму нахождение на улице.

К слову, в соседних регионах ситуация с погодой аналогичная. Штормовое объявили в Челябинской и Оренбургской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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