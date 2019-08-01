В Башкирии пропал 30-летний Михаил Носов

СЕГОДНЯ 06:20 2019-08-01T06:21:23+03:00

Молодой человек может нуждаться в медицинской помощи

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В Башкирии ведутся поиски 30-летнего Михаила Носова. Молодой человек бесследно пропал в Иглино. Есть вероятность, что он находится сейчас в Уфе.

Как сообщает волонтеры, занимающиеся поиском Михаила, он может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: глаза серые, волосы седые, среднего телосложения, есть шрам на животе. При разговоре может неправильно говорить слова, путаться.

Был одет в серое трико, белую рубашку, калоши. На нем был цепочка с крестиком.

Добровольцы просят всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, обратиться в полицию 02 или по номеру 8-917-383-56-87, координатор поисков в Иглино.

ИСТОЧНИК KP.RU