В Башкирии пропал 30-летний Михаил Носов
В Башкирии ведутся поиски 30-летнего Михаила Носова. Молодой человек бесследно пропал в Иглино. Есть вероятность, что он находится сейчас в Уфе.
Как сообщает волонтеры, занимающиеся поиском Михаила, он может нуждаться в медицинской помощи.
Приметы пропавшего: глаза серые, волосы седые, среднего телосложения, есть шрам на животе. При разговоре может неправильно говорить слова, путаться.
Был одет в серое трико, белую рубашку, калоши. На нем был цепочка с крестиком.
Добровольцы просят всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, обратиться в полицию 02 или по номеру 8-917-383-56-87, координатор поисков в Иглино.
ИСТОЧНИК KP.RU