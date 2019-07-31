Жителей Уфы призывают помочь бабушке, которая живет в бараке без воды, газа и тепла

СЕГОДНЯ 18:47 2019-07-31T18:47:44+03:00

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В Нижегородке, на улице Марата, 75 живет одинокая пенсионерка Валентина Сергеевна. Справляться самостоятельно с хозяйством ей сложно, да и условия непростые - в доме нет воды, газа и отопления, а крыша давно нуждается в ремонте. К счастью, на положение пожилой женщины обратили внимание неравнодушные граждане.

Как сообщает телеканал "Вся Уфа", на днях к ней в гости наведался человек-паук, который нарубил бабушке дров, а следом подтянулись и другие супергерои - спасатели из Управления гражданской защиты и ребята из спортивного клуба "Булат". Первые распорядились найти для пенсионерки одежду, еду, помочь с документами, вторые помогли ей прибраться, вынесли мусор, накололи дров.

Но до холодов предстоит еще много работы, и администрация Ленинского района рассчитывает на помощь горожан. Всех, кто может предоставить стройматериалы, умеет строить печи или обладает навыками плотника, просят не оставаться равнодушными.

ИСТОЧНИК KP.RU