В Уфе заработал новый автобусный маршрут №203

СЕГОДНЯ 07:11 2019-08-01T07:11:32+03:00

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С 30 июля на улицах Уфы появились маршрутные автобусы с номером 203. В администрации города объяснили, что это новый маршрут, который свяжет Кузнецовский затон с центром города.

Судя по схеме, автобусы будут отправляться с одноименной остановки и проезжать через «Южный», «Колгуевский» и «Молодежный» микрорайоны, далее через Центральный рынок, ЦУМ и Монумент Дружбы к гипермаркету «Лента». Конечной остановкой будет улица Бельская.

Автобусы ходят каждые 10-12 минут, начиная с семи утра и до 22.30 вечера, заверили в мэрии.

Фото: администрация Уфы

ИСТОЧНИК KP.RU