2019-07-31T18:37:07+03:00
Общество

Жителей Уфы предупреждают о сильном ветре и грозах

Дождевики пригодится уже завтра
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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Первый день августа в Башкирии собирается намекнуть, что лето кончилось. Во всяком случае погода ожидается вполне сентябрьская с дождями и ветром.

В Уфе объявлено штормовое предупреждение. По данным Управления гражданской защиты города, 1 августа ночью пройдут дожди, днем тоже будет моросить, есть вероятность грозы. Ветер обещает быть сильным - до 14 м/с в обычное время, а при грозе - до 20 м/с.

Температура воздуха днем едва ли поднимется выше +18 градусов. Если вы успели убрать дождевики и зонты, самое время достать их снова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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