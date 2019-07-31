«Пожалуйста, не раздувайте»: избивший собаку уфимец обратился к общественности

СЕГОДНЯ 17:52 2019-07-31T17:53:31+03:00

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Житель Уфы, жестоко избивший собаку, записал видеообращение к горожанам, в котором попросил прощения за свой поступок и постарался объяснить его мотивы.

По словам парня, он держал собаку в вольере, а она сбежала.

- Я опаздывал на работу и искал, ловил ее два с половиной часа. Ну просто вспылил, - говорит в камеру уфимец. - Мне очень стыдно за такой поступок. У меня сердце кровью обливается. Это был один такой случай. Пожалуйста, не раздувайте. Прошу у всех прощения и у собаки тоже.

Напомним, охоту на живодера жители города объявили сегодня после публикации в соцсетях жуткой видеозаписи. На кадрах видно, как молодой человек издевается над собакой во время прогулки: резко тянет поводок, пинает пса и наступает ему ногой на живот. Животное поскуливает и жмется к земле. Поведение собаки заставило многих пользователей усомниться в том, что парень никогда до этого не бил животное.

- Если бы один раз это было, то собака так бы не шарахалась от его замахов, - пишут горожане в комментариях.

По информации одной из уфимок, парень регулярно берет собак на платную передержку и издевается над ними. По ее словам, на видео пес женщины, которая улетела на месяц.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/723336" frameborder="0"></iframe> Уфимец, избивший собаку, обратился к горожанам.Видео: instagram, ufa_rbАнастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU