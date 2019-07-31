2019-07-31T19:33:13+03:00
Общество

В Башкирии в лесу заблудились трое взрослых и ребенок

Выводить их из чащи пришлось спасателям
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Они остались в сумерках посреди леса с машиной, увязшей в грязиОни остались в сумерках посреди леса с машиной, увязшей в грязиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вечером 30 июля в центре обработки вызовов системы 112 раздался звонок. В помощи нуждались трое взрослых и ребенок - они заблудились в лесу.

Как сообщили в госкомитете Башкирии по ЧС, мужчина, две женщины и 13-летний ребенок ехали из села Инзер домой в Магнитогорск. Недалеко от Новоабзаково они приметили лес и решили заехать туда отдохнуть. Они углубились довольно далеко в чащу, когда машина увязла в грязи. Время было позднее, идти к трассе за подмогой люди не рискнули, предпочли сразу позвонить спасателям. Те сразу выехали на место, нашли заплутавшую компанию и доставили их к ближайшему поселку.

- Машина была совершенно не подготовлена к передвижению по пересечённой местности, что и привело к сложившейся ситуации, - отметили в госкомитете по ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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